AK Parti Silopi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tayşun'dan Esnaf Ziyareti
31 dakika önce
AK Parti Silopi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tayşun, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.
AK Parti Silopi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tayşun, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.
Tayşun, beraberindeki partililerle Dicle Mahallesindeki AK Parti seçim bürosuna gitti.
Burada açıklama yapan Tayşun, seçim sürecinde çok iddialı çalıştıklarını belirterek, 31 Mart'ta iyi bir sonuç beklediklerini söyledi.
Tayşun halk tarafından ilgi gördüklerini dile getirerek, ilçe merkezinin en ücra köşelerine giderek, vatandaşın sorunlarını dinlediklerini aktardı.
Daha sonra Tayşun, beraberindeki partililerle esnafı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA
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