Ak Parti Simav Teşkilatı'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Ak Parti Simav Teşkilatı'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kütahya'nın Simav ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası'na 51 bin TL destek verdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası'na 51 bin TL destek verdi.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, "Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle bu zor günlerimizde paylaşmanın, yardımlaşmanın, bölüşmenin bizlere huzuru ve bereketi getireceğine inanıyoruz. Bu bilinçle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına ilk etapta 51 bin TL katkıda bulunduk. Bu süreç boyunca elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz. Bu zorlu günleri, milletimizle omuz omuza vererek kısa sürede atlatacağımıza inanıyor, Rabbimden inayetini niyaz ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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