AK Parti Sincik ilçe Başkanlığı kongresi tamamlandı - Son Dakika

AK Parti Sincik ilçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik halkına doğalgaz ve faizsiz kredi müjdesi verdi.



AK Parti Sincik ilçe Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Fikret Öksüz yeniden başkan seçildi. Kongrede Divan Başkanlığını AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir yaptı. Kongreye tek liste olarak katılan mevcut Başkan Fikret Öksüz, 401 delegenin tamamının desteğini alarak yeniden ilçe başkanı oldu.



Başkan Fikret Öksüz yaptığı konuşmada, "AK Parti olarak Sincik'te bizim kişisel bir davamız yoktur, bizim davamız Türkiye'dir. Sincik halkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya devam edecektir" dedi.



AK Parti hükumetleri tarafından Sincik'te yapılan yatırımları anlatan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ise, "AK Parti milletin partisidir, milletin derdi ile dertlidir, milletin sevdası ile sevdalıdır. Bütün milletimizin ve dünyadaki bütün mazlumların umududur. Sincik halkı bu davaya ve bu davanın cihangir liderine bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki seçimlerde de destek olmaya devam ederek şampiyonlukla taçlandıracaktır" şeklinde konuştu.



Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, "Adıyaman insanı çok cömert, çok merttir ama Sincik bir başka güzel. Sincik tüm Türkiye'nin şampiyon olarak tanıdığı tek ilçedir. Bize düşen size layıkıyla hizmet etmektir. Milletvekili arkadaşlarım ve teşkilatlarımızla birlikte size hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sincik'in hangi köyüne giderseniz gidin orada mutlaka AK Partinin bir eserini bulacaksınız. Bu makamlar gelip geçicidir, önelim olan gittikten sonra geride hoş bir seda bırakmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Buradan Sincik halkına doğalgaz müjdesini veriyorum, girişimlerimizi başlattık inşallah en kısa zamanda Sincik ilçemizi doğalgaza kavuşturacağız. Ayrıca Elazığ depreminden etkilenen Sincik ve Gerger ilçelerimiz girişimlerimiz neticesinde afet bölgesi ilan edildi. Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ne yapılıyorsa Sincik ve Gerger'de depremden zarar gören vatandaşlarınıza da aynı yapılacaktır. Sincik ve Gerger ilçemizdeki esnaflarımız da devletimizin depremzedelere verdiği 50 bin TL'lik faizsiz krediden yararlanacaklardır" ifadelerini kullandı.



Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, konuşmasında, kongrenin bayram havasında gerçekleştiğini ve kongrenin hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti.



Her seçim döneminde Sincik ilçesinin liderliği elden bırakmayan bir ilçe olduğunu söyleyen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Seçim dönemlerinde partimize yüzde 90'ların üzerinde verdiği oyla Adıyaman'ımızı tüm Türkiye'ye tanıtan bir ilçemiz Sincik, inşallah bundan sonra da bu oranı yüzde yüzlere kadar çıkartacağına inanıyorum. Bu kongre sürecinde bu davayı daha geniş kitlelere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu bizim en öncelikli konumuzdur. Sincik ilçemiz bu konuda model olacak bir ilçemizdir. Yani sadece teşkilatlarımızı değil üyelerimizin de sahada aktif olarak çalışacağı ve siyaset yapım sürecinin bir parçası haline getireceğimiz bir teşkilat çalışması ortaya koyacağız. Allah'a hamd olsun bugün Sincik ilçemizle 2. Kongremizi gerçekleştirdik. İnşallah salondaki bu coşku ve azim diğer kongrelerimize ilham kaynağı olacaktır. Sincik kongremiz partimize Adıyaman'ımıza ve ülkemize hayırlar getirsin" diye konuştu.



Kongreye AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Fatih Toprak, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile partililer katıldı. - ADIYAMAN