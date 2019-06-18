Son Dakika Haberleri: AK Parti Sinop teşkilatı Muhammed Mürsî için namaza durdu
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AK Parti Sinop teşkilatı Muhammed Mürsî için namaza durdu

19 dakika önce

AK Parti Genel Merkezinden yapılan talimat üzerine AK Parti Sinop Teşkilatı, Muhammed Mürsi için öğle namazının ardından cenaze namazı kıldı, ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

AK Parti Sinop teşkilatı Muhammed Mürsî için namaza durdu, System.String[]
AK Parti Genel Merkezinden yapılan talimat üzerine AK Parti Sinop Teşkilatı, Muhammed Mürsi için öğle namazının ardından cenaze namazı kıldı, ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sinop AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, yaptığı açıklamada, " Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mürsi, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mürsi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir" dedi.

İl Başkanı Giresun, Sisi'nin uluslararası hukuku ve insan haklarını yok saydığını, masum insanları acımasızca katlettiğini belirterek, "21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarıma karşı sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mürsi zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür" diye konuştu. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
Mısır, AK Parti, Sinop, Güncel
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