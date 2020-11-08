AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan HDP ve PKK'ya tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil Erkan, HDP ve terör örgütü PKK'ya yönelik, "Kadınları özgürleştirmek adına köleleştirdiler, kadınların istikbalini ve en değerli varlıkları olan evlatlarını çaldılar. PKK'nın yaptığı her türlü cinayeti meşru görüyorlar. Dilsiz şeytan gibi susuyorlar." dedi.

Silopi Koç İlkokulundaki konferans salonunda AK Parti Silopi Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı.

Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Erkan, ülkeyi ve Şırnak'ı huzurdan uzaklaştırmak isteyenlerin olduğunu bunlara karşı en büyük mücadeleyi kadınların gösterdiğini söyledi.

"Kadınlarımıza değer verirken HDP ve PKK'nın yaptığı şekilde suistimal etmeyeceğiz. Bugün bu salonda annelerimiz var. Bir anne için evladından daha kıymetli bir şey var mı? Asla olamaz. Canından can kattığı, emzirdiği, büyüttüğü geleceğe hazırladığı evlatlarını onlardan alanlara karşı en büyük sesi de anneler vermelidir." diyen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"40 yıldır kardeşlik hukukumuzu incittiler, aramızdaki kardeşlik bağlarını bozmaya çalıştılar. İlk yakaladıkları nokta ise kadınlardı. Kadınları özgürleştirmek adına köleleştirdiler. Özgürleştirmek adına kadınların istikbalini çaldılar. Özgürleştirmek adına kadınların en değerli varlıkları olan evlatlarını çaldılar. Bunun da hesabını soracak olan yine AK Partili kadınlardır. Bu saatten sonra bir evladımızın dahi dağa çıkmasına tahammülümüz kalmadı."

Hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmediklerini dile getiren Erkan, HDP'ye gönül verenlere seslenerek, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak kollarımızı ve bağrımızı açtık. Geçmiş dönemdeki tercihleri ne olursa olsun toplum adına, millet adına bu ülkenin geleceği adına gelsinler. Çocukları dağa kaçırılan annelerimiz oldu. Onların feryadını yine biz duyuyoruz. Bir annenin ideolojisi olmaz. 13-14 yaşındaki çocukları terörün bir parçası haline getirmenin de hesabını vermelidirler. HDP milletvekillerine bakıyoruz, PKK'nın yaptığı her türlü cinayeti meşru görüyorlar. Dilsiz şeytan gibi susuyorlar. Utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. Yaşadığımız toplumu tarumar ettiler, mayınları hendekleri bize reva gördüler. Bu toplumun evlatlarını çaldılar ama bir tek HDP'li siyasetçi sesini çıkartmadı. Yaşları 15, 16 ve 20 olan yüzlerce evladımız terörün bir parçası oldu. Bir tek HDP'li siyasetçi bunun yanlış olduğunu söylemedi."

"Bu saatten sonra halkın kandırılmasının da önündeyiz"

Erkan HDP'lilere tepkisini dile getirerek, "Susmuş ve susturulmuşlar. Milletin iradesini taşımaya haiz değiller. Yalnız ve yalnızca aldıkları emir çerçevesinde bir kukla gibi bu halkın iradesini kandırmaya yönelik siyasetçiler. Yeter artık biz bu saatten sonra halkın kandırılmasının da önündeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu da, kadınların hayatının değişmesinde, siyaset algısının değişmesinde AK Parti'nin büyük emekleri olduğunu söyledi.

AK Parti'den önce kadınların göz ardı edildiğini dile getiren Tellioğlu, kadınları hayatın merkezinden alıp siyasetin merkezine getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan da kadınlara sağlanan imkanlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde AK Parti Silopi Kadın Kolları Başkanı Gönül Ürgen yeniden seçildi.