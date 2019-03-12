Son Dakika Haberleri: AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Atan Açıklaması

AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Atan Açıklaması

26 dakika önce

AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kentte dün gerçekleştirdiği ziyarette Adliye Meydanını coşkuyla dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Atan Açıklaması, System.String[]
AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kentte dün gerçekleştirdiği ziyarette Adliye Meydanını coşkuyla dolduran vatandaşlara teşekkür etti.


Atan yaptığı açıklamada, Şırnak'ın bugüne kadar gördüğü en büyük coşku ve heyecanı miting alanında yaşadığını ifade ederek, şehirde bir çiçek bahçesi havasının hakim olduğunu belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyaretinin kendilerine enerji ve güç verdiğini dile getiren Atan, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse seçimden sonra en büyük arzumuz Cumhurbaşkanımızın bir dahaki ziyaretinde kendilerini inşallah Şırnak Belediyesinde ağırlamak. İnanıyoruz ki milletimiz oyunu hizmetten yana kullanacak. Yediden yetmişe miting alanını dolduran bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:22 Kaynak: AA

AK Parti, Şırnak, Güncel
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