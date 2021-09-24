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AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik'ten, Kaymakam Tunç'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik'ten, Kaymakam Tunç'a ziyaret

24.09.2021 16:16
AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik'ten, Kaymakam Tunç'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u makamında ziyaret etti.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u makamında ziyaret etti.

Milletvekili Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp ve beraberindeki heyet ile Kaymakam Tunç'u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, Birlik ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik'ten, Kaymakam Tunç'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik'ten, Kaymakam Tunç'a ziyaret - Son Dakika
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