AK Parti Şırnak'ta Kutlamalara Başladı

AK Parti'den Şırnak Belediye Başkan adayı olan Mehmet Yarka'nın sandıkların yaklaşık yüzde 80'inin açılmasıyla en yakın rakibi HDP'ye fark atmasının ardından kent merkezinde kutlamalara başlandı.

AK Parti'den Şırnak Belediye Başkan adayı olan Mehmet Yarka'nın sandıkların yaklaşık yüzde 80'inin açılmasıyla en yakın rakibi HDP'ye fark atmasının ardından kent merkezinde kutlamalara başlandı.



AK Parti Şırnak İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Türk ve AK Parti bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu. Vatandaşlar, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka lehine sloganlar attı. Vatandaşlar daha sonra havai fişekler atarak halay çekti. Bazı vatandaşlar ise konvoy eşliğinde şehir turu attı.



31 Mart yerel seçiminde Şırnak Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Yarka Cumhur İttifakı adına seçime katılırken, CHP'den Osman Can da Millet İttifakı adına seçimde yarıştı. HDP'den Hişar Osal, DSP adına Altay Kırımlı, Saadet Partisi adına Orhan Ürün, TKP adına Seher Demiroğlu ve BTP adına da Emel Vurmaz, Şırnak Belediye Başkanlığı için aday oldu. - ŞIRNAK

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