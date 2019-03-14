Son Dakika Haberleri: AK Parti Şırnak'ta Seçimleri Kazanmakta Kararlı

AK Parti Şırnak'ta Seçimleri Kazanmakta Kararlı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak mitingi sonrasında memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde ziyaretlerde bulunan Milletvekili Abdullah Ağralı, "Şırnak'ın Irak ve Suriye sınırında olması dolayısıyla önemli konumda burada kazanacağımız seçim sadece belediyeyi kazanmak değil bölgede...

AK Parti Şırnak'ta Seçimleri Kazanmakta Kararlı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak mitingi sonrasında memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde ziyaretlerde bulunan Milletvekili Abdullah Ağralı, "Şırnak'ın Irak ve Suriye sınırında olması dolayısıyla önemli konumda burada kazanacağımız seçim sadece belediyeyi kazanmak değil bölgede terör örgütlerinin kolu kanadını da kıracağız." dedi.

İş Adamları Derneğinde esnaflarla bir araya gelen isteklerini dinleyen Ağralı, "Şırnak önemli şehirlerimizden biri eski seçimlerde Genel Başkanımızın ziyaretinde geçiş güzergahında çöpleri döküyorlardı ama Şırnak şimdi daha bir başka güzel durum değişti vatandaşlarımız artık balkonlarda bayraklarla karşılıyor. Cumhurbaşkanımızın katılmış olduğu miting çok güzel oldu. Seçim çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Şırnak Irak ve Suriye sınırında olması dolayısıyla önemli konumda burada kazanacağımız seçim sadece belediyeyi kazanmak değil bölgede terör örgütlerinin kolu kanadını da kıracağız. Güneydoğu Anadolu bölgemizde Kulu ilçemizi örnek gösteriyoruz birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiği ilçemizdir. Artık Türk, Kürt, Tatar herkes bu ilçemizde kardeş akraba olmuş yıllardır süregelen bir beraberlik içerisinde olan Kulu'yu bu manada en güzel örnek olarak gösteriyoruz." dedi.

Esnaf ve dernek üyelerinin sorunlarını dinleyen Ağralı, Allahın izniyle seçimden sonra Ülkemizde çok güzel işler yapacağız siz desteklerinizi esirgemeyin diyerek yaklaşık iki saat süren toplantının sonunda Konya'ya hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hediye Edilen 7 Kazı Çoğaltan Girişimci Irak'a 100 Bin Dolarlık Kaz Sattı 11 Aylık Nisan Bebeğin Cansız Bedeni, Atık Su Çukurunda Bulundu

Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı 16 Yaşındaki Genç, Su Borularından 50 Metre Menzilli Tüfek Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:16:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Şırnak'ta Seçimleri Kazanmakta Kararlı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]