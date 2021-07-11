AK Partili Yüce'nin acı günü - Son Dakika

AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce'nin vefat eden annesi Rukiye Yüce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

Sivas'ta özel bir hastanede bir süredir tedavi gören AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce'nin annesi, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Nevzat Yüce'nin babaannesi Rukiye Yüce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Yüce'nin cenazesi, Suşehri ilçesinde bulunan Balhatun camiinde kılınan cenaze namazının ardından Belediye asri mezarlığında defnedildi. Yüce'nin cenazesine, Sivas Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Sivas Milletvekillerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, M. Habip Soluk, İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Yüce, Annesinin tedavi sürecinde yakından ilgilenen tüm doktorlara teşekkür ettiğini söyleyerek, "Rabbime inan kullar olarak, doğduk ve öleceğiz. Beni doğup, büyüten bir canımı rabbime emanet ettim. İnşallah Peygamber efendimize komşu olur" dedi. - SİVAS