AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sivas İl Başkanlığının düzenlediği yemekte konuştu.

"Sen doğru olursan, eğri müstahakını bulur." inancıyla doğruluktan, samimiyetten taviz vermeden gecelerini gündüzlerine kattıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Sadece seçkinlere, sadece İstanbul ve Ankara'nın lüks semtlerinde yaşayanlara değil, emekçilerimize, emeklilerimize, topraklarımızı alın teri ile bereketlendiren çiftçilerimize de hizmet ettik. Yeri geldi vesayet güçlerinin tacizlerine meydan okuduk. Yeri geldi bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara gömdük. Yeri geldi FETÖ'yü kendi ihanetinde boğduk. Yeri geldi yedi düvele meydan okuduk ama milletimizin yüzünü yere eğecek, milletimizin, ülkemizin adına leke getirecek, milletimize mahcup olacak bir yola asla girmedik."

"18 yılda ne yaptıksak Türkiye için yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 18 yılda her ne yaptılarsa Türkiye ve Türk milleti için yaptıklarını ifade ederek, "18 yıllık tecrübemizle şu ilahi hakikate defalarca şahit olduk. Herkesin bir hesabı varsa muhakkak, Allah'ın da bir hesabı var. Allah'ın izniyle iman oldukça, sabır, azim mücadele oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yoktur." ifadesini kullandı.

AK Parti kadrolarının birbirine kenetlenmesi halinde kimsenin önlerine set çekemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz kardeşliğimizi sağlam tutarsak, fitne tohumları asla boy veremez. Zaman zaman şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. Ben inanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecektir. Biz milletimizin bir defa efendisi değil, hizmetkarı olarak milletimizle bağımızı güçlendirirsek partimize yönelik operasyonlar hedefine ulaşamaz.

AK Parti kalesinde 18 yılda gedik açmaya yönelik pek çok teşebbüs oldu. Medyanın, siyaset mühendislerinin veya kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden bazı eski üyelerimiz, milletvekillerimiz hatta bakanlarımız çıktı ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın Sivas'ın içinden de çıktı. Nerede şimdi? Sorsan belki kimse hatırlamaz. Hatırlayanlar da hayırla yad etmez. Siyasi hırsları, siyasi ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. AK Parti'yi tökezletme planları daima hezimetle sonuçlanmıştır."

Erdoğan, bu isimlerin hepsinin birer proje olduğununu vurgulayarak, "Milletimiz Anadolu insanına mahsus o derin irfanıyla gizli-açık her türlü tuzağı sandıkta bozmuştur." dedi.

"Başkalarına değil, kendimize bakacağız"

"Bunun için biz başkalarına değil, kendimize bakacak, kendi işimize yoğunlaşacağız. 18 senenin birikimi, 18 yaşında olmanın o eşsiz heyecanı ile çalışacağız, koşacağız, koşturacağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu bir siyaset modelini millete yaşatacaklarını söyledi.

AK Partililere tavsiyelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gurur bizim yanımıza gelemeyecek, gelemez. Ayaklarımızın altında ezeceğiz. Biz gururun kimlerle beraber olduğunu iyi biliriz. Gurur Rabbimize aittir. Kul o kapıya girerse bitti demektir. Bunu yapanlar var mı? Var. Nedir o? Ben, ben, ben diyenler var mı? Var. Biz de 'ben' yok. Biz var." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Sivas'ta karşısında Yunus'un yoldaşlarını gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ve Yunus'un yoldaşlarına da şöyle sesleniyorum. 'Ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm.' Biz böyle yürüyeceğiz. Kibir, haset, dedikodu, iç kavganın bizim siyasetimizde yeri yoktur. Bizim siyasetimizde yarış sadece hayır için millete, memlekete en iyi hizmetleri kazandırmak için yapılır. Hele hele bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, iş görmek diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir."

AK Parti hükümetlerinin şimdiye kadar hep milletle beraber yürüdüğünün ve milletle hareket ettiklerinin altını çizen Erdoğan, "Hakkın ve halkın rızasından başka bir gaye gütmedik. İnşallah bundan sonra da aziz milletimizin gösterdiği istikamette yürüyeceğiz. Unutmayın şu ayet bizler için çok büyük bir ikazdır. 'Hesaba çekilmeden nefsinizi hesabı çekiniz.' Mesele bu. İlahi emre uygun bir şekilde sürekli kendimizi sorgulayarak sürekli kendimizi yenileyerek hizmet etmeye, ülkemize eserler kazandırmaya devam edeceğiz."

AK Parti Sivas il teşkilatlarına kibir ve gururu semtlerine uğratmamaları tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Tevazu içerisinde bulunduğumuz yerlerde ve görevlerde o görevin hakkını verin ve ulaşılmadık, çalmadık kapı bırakmayın. Dolaşalım ama çok dolaşalım. Ana kadememiz aynı şekilde çalışsın. Herkesi kucaklayacağız, kimseye dirsek çevirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu adımların atılması sonrasında 2023 seçimlerinde çok daha farklı bir şekilde sandıklardan çıkacaklarını ifade ederek, "Bu seçimlerde yaşadıklarımızı inşallah yaşamayız. Ben size güveniyorum, inanıyorum ve sizleri sadece ve sadece Allah için seviyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

(Bitti)