AK Parti Sivas İl Başkanlığından 27 Mayıs Darbesi açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sivas İl Başkanlığından 27 Mayıs Darbesi açıklaması

27.05.2022 12:16
AK Parti Sivas İl Başkanlığından 27 Mayıs Darbesi açıklaması

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Parti binasında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Aksu, konuşmasında, Türkiye'nin birçok kez darbelere maruz kaldığını belirterek, "Bu darbeler, milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir." dedi.

Hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzeni yıkmayı hedef alan ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta dönemin başbakanı Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştiğini vurgulayan Aksu, "27 Mayıs, milli irade ile arasına perde çekenlerin, demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye'yi bir adım ileri taşımışlardır." ifadelerini kullandı.

Aksu, Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını dile getirerek, "Her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
AK Parti'den '27 Mayıs' mesajları AK Parti'den '27 Mayıs' mesajları Gaziantep'te '27 Mayıs darbesi' kınandı Gaziantep'te '27 Mayıs darbesi' kınandı AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kocaeli'de konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kocaeli'de konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Sivas, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sivas İl Başkanlığından 27 Mayıs Darbesi açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
17:25 Mervenur'u iple boğarak öldüren zanlıdan "tuhaf" savunma: İlişki deyince hemen üstünü çıkardı, tartışıp iple boğdum
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:37:10. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Sivas İl Başkanlığından 27 Mayıs Darbesi açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement