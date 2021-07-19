AK Parti Sivas il Teşkilatı, öksüz ve yetim çocukları bayramlıkla sevindirdi - Son Dakika

AK Parti Sivas il Teşkilatı, öksüz ve yetim 300 çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki bir giyim mağazasında gerçekleştirilen programa, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sefa Savun, il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve İHH Sivas Şube Başkan Yardımcısı Bülent Şimşek katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Aksu, öksüz ve yetim çocukları sevindirmenin önemine işaret ederek, "Kurban Bayram öncesi yaklaşık 300 yetim yavrumuza kendi beğendikleri bayramlıkları alarak mutlu bir bayram geçirmelerine vesile olmak istedik. İnşallah gönüllerine bir parça sevinç, umut, bir parça gelecek aşılamışızdır. Onların yüzlerindeki mutluluğu, gözlerindeki sevinci görmek bizleri de mutlu ediyor. Sivas Belediyesi de yine bu yardımların haricinde 200 yetim çocuğumuza bayram harçlığı dağıtarak bizlere destek olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.