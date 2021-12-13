AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 2023 seçimlerine hazırlanıyor - Son Dakika

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığının 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin hazırlıklarına başladığı bildirildi.

AK Parti Sivas İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay ve ekibi, 65 mahalle başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmeyi kapsayan çalışmada, 2023 seçimleri için istişare yapmaya başladı.

Toplantılarda, geçmiş seçimler ve mahallelerde bulunan sandıkların sonuçları da analiz edilerek, 2023 genel seçimlerine hazırlanılıyor.

Yöneticilerle de bir araya gelen merkez ilçe yönetimi, mahallelerden gelen talep ve şikayetleri dinleyerek vatandaşın isteklerini not alıyor.

Şimdiye kadar 35 mahalle yöneticisiyle görüşen Kuruçay ve ekibi, önümüzde hafta diğer mahalle yöneticileriyle de bir araya gelerek program yapmayı planlıyor.