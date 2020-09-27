AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde Muhammed Burak Kuruçay yeniden merkez ilçe başkanı seçildi.

Kale Aile Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede daha sonra divan oluşturularak protokol konuşmalarına geçildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde ise mevcut başkan Muhammed Burak Kuruçay güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci ile bazı illerin milletvekilleri, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve partililer katıldı.