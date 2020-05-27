AK Parti Sivas Milletvekili Ekici, mahalle muhtarlarını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Başkanı Hakan Aksu ve teşkilat mensupları, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

İlk olarak Muhtarlar Derneği Başkanı ve İstiklal Mahallesi muhtarı Cemalettin Arslan'ı ziyaret eden Ekinci ve teşkilat mensupları, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas merkezde bulunan 65 mahalle muhtarını tek tek ziyaret ettiklerini belirten Ekinci, "Koronavirüs sürecinde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı muhtarlarımıza teşekkür ettik. Pandemi sürecini Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en iyi şekilde yürüttük. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm bakanlarımıza, belediye başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ise 11 Mart itibariyle Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle, hükumet ve belediyelerin ciddi bir seferberliğe girdiğini, bu süreçte AK Parti teşkilatları olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan da "Sürekli bizlerle ilgilenen, sıkıntımız ve derdimiz olduğu zaman bizleri dinleyen başta milletvekilimiz Semiha Ekinci olmak üzere AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu'ya, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay'a ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.