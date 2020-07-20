AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara'da - Son Dakika

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Canova köyüne gelen Ekinci, 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın babası Ali ile Annesi Fadime Kantarcı'yı ziyaret etti.

Kantarcı ailesi ile bir süre sohbet eden Ekinci, "15 Temmuz'da milletiyle devletiyle tek yürek olan bir Türkiye'yi dünya gördü. Hainlerin oyunlarına fırsat vermeyen, hainlere geçit vermeyen Halil Kantarcı'ların, Ömer Halisdemir'lerin ve onlar gibi nice kahramanlarımızın vücut bulduğu toprakların adıdır Türkiye. Bizler onlara minnettarız, bizler o evlatları yetiştiren sizlere minnettarız. 16 yaşında idamla yargılanan, 15 Temmuz'da da bu topraklar, bizler için canını feda eden Halil Kantarcı kardeşimizi bu ülkenin hiç bir ferdi unutmaz." ifadelerini kullandı.

Ali Kantarcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizleri yalnız bırakmayarak aramızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz, biliyoruz ki bir Halil'imizi kaybettik, sayısız Halil'imiz var." dedi.

Ziyaret sonrası köy girişinde Halil Kantarcı adına yaptırılan parkta incelemelerde bulunan Ekinci, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.