Son Dakika Haberleri: AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk Zara'da
Son Dakika Güncel AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk Zara'da

6 saat önce

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara'da ilçe halkıyla bir araya geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk Zara'da, System.String[]

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara'da ilçe halkıyla bir araya geldi.

Zara ilçesine gelen Soluk, özel bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Toplantıda konuşan Soluk, "Daha önce kurası çekilen toplu konutlarla 642 vatandaşımız hak sahibi oldu. İnşaat maliyetlerinde yaşanan artışlardan dolayı toplu konut yapımı ile ilgili bir duraklama süreci yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yaptığımız görüşmede Zara'ya toplu konut yapımı için ihaleye çıkılacağı bildirildi. 642 konut için bu ayın sonunda veya aralık ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. İhale sonrası inşaat yapım ve teslim süreçlerine bakacağız. Muhtemelen 2021 veya 2022 yılında konutlar hak sahiplerine teslim edilir. Yapılan kurada asılların dışında kalan 700 başvuru sahibi için de üçüncü etap toplu konut girişiminde bulunacağız. Bunun için de Kaymakamlık tarafından talep toplanacak. Yüksek talep olması halinde üçüncü etabın yapılması görüşülecek." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz hizmetinin ilçede kullanılmakta olduğunu belirten Soluk, "Zara ilçemiz doğal gaz kullanımına geçti. 5 bin hanenin 4 bin 275'i doğal gaza kavuştu." diye konuştu.

Toplantıya, Kaymakam Mehmet Sayın, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, eski Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, eski İmranlı Belediye Başkanı Mehmet Ali Dursun Yurttaş, İl Genel Meclis Üyesi Etem Yiğit, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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