AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara'da - Son Dakika

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara'da partililerle bir araya geldi.

AK Parti Zara İlçe Başkanlığına gelen Ekinci ve beraberindeki heyet, İlçe Başkanı Ahmet Okur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe yönetimiyle toplantı yapan Ekinci, "Kovid-19 salgını sürecinde dünyada sadece bizim ülkemizde tedavi ücretsiz yapılmıştır. Depremler, koronavirüs salgını, çığ felaketi, şehitlerimiz, uçak kazası felaketlerini yaşadığımız 2020 yılında güçlü bir Türkiye'ye sahip olmamız, güçlü bir liderin başımızda olması büyük bir şanstır. Zara teşkilatımıza, pandemi sürecinde göstermiş oldukları gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İl Başkanı Hakan Aksu ise "Teşkilatlarımız koordineli bir şekilde çalışmalar gerçekleştirerek, başarılı çalışmalar yapmaktadır. Temmuz ayı gibi kongrelerimizi yapmış olacağız." diye konuştu.

İlçe Başkanı Ahmet Okur da "Tüm teşkilatlarımızla kapı kapı dolaşarak, pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz." dedi.

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve ilçe yönetimi katıldı.