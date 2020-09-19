AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci Zara'da - Son Dakika

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, partisinin gençlik kolları kongresine katılmak üzere Zara ilçesine geldi.

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