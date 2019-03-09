Son Dakika Haberleri: AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Şarkışla'da

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Şarkışla'da

1 saat önce

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Şarkışla'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Şarkışla'da, System.String[]
AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Şarkışla'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Şarkışla ilçesini ziyaret eden Soluk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Öksüm, Cemel Belde Belediye Başkan Adayı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkan Adayı Temel Toy, İl Genel ve Belediye Meclis üye adayları tarafından parti binası önünde karşılandı.

Adaylarla bir araya gelen Soluk, ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak, 31 Mart seçimlerinde adaylar için destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:15 Kaynak: AA

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