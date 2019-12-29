AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da - Son Dakika

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

6 saat önce

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara'da çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da, System.String[]

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara'da çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti Zara İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Soluk, İlçe Başkanı Ahmet Okur ve yönetimi ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra beraberindeki heyet ile inşaatı devam eden Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binasında incelemelerde bulunan Soluk, öğretmenevi müdürü Behlül Koçtepe'den bina hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan Soluk, "Öğretmenevimizin inşaat kısmı tamamlandı, bir kaç düzenleme işi ve tefrişat işleri kaldı. Yakın zamanda öğretmenevimiz hizmete açılacaktır. Diğer taraftan 24 Aralık tarihinde 642 konutluk toplu konut için ihale gerçekleştirildi. 2020 yılının ilk yarısında inşaatına başlanılacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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