AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da - Son Dakika
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AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da

27.04.2022 13:59
AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Zara Millet Bahçesi ve Saat Kulesi inşaatlarını gezen Soluk, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra halk pazarında esnaf ziyaretinde bulunan Soluk, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Zara Belediyesi personeli Naci Altan'ın Mehmet Akif Ersoy Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.

Daha sonra AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur ve teşkilat mensuplarıyla hane ziyaretleri gerçekleştiren Soluk, vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da - Son Dakika
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