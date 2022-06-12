AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

12.06.2022 11:18
AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

İlk olarak Zara Merkez Kabristanı bölgesini gezen Soluk, daha sonra Zara Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İnşaat çalışmaları devam eden millet bahçesi ve saat kulesi şantiyesini de inceleyen Soluk, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Soluk, "İlçe merkezimizde yer alan kabristan çevresinde bulunan alanda düzenleme yapılacak, kullanılamaz raporu verilen ve yıkılan adliye lojmanlarının yerine yakın zamanda yeni lojman binası inşa edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilen hizmet binası inşaatı da ihalesi tamamlanarak kısa sürede ilçemizin hizmetine kazandırılacak." dedi.

YORUMLAR
500
'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' programı 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' programı MHP Çaycuma'da '2023'ü Anlama ve Aydınlatma Toplantısı' düzenledi MHP Çaycuma'da '2023'ü Anlama ve Aydınlatma Toplantısı' düzenledi
Kaynak: AA

Milletvekili, Hisarcık, AK Parti, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 11:35:10. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement