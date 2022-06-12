Ziyaretler sonrası açıklama yapan Soluk, "İlçe merkezimizde yer alan kabristan çevresinde bulunan alanda düzenleme yapılacak, kullanılamaz raporu verilen ve yıkılan adliye lojmanlarının yerine yakın zamanda yeni lojman binası inşa edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilen hizmet binası inşaatı da ihalesi tamamlanarak kısa sürede ilçemizin hizmetine kazandırılacak." dedi.

İnşaat çalışmaları devam eden millet bahçesi ve saat kulesi şantiyesini de inceleyen Soluk, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Hisarcık, AK Parti, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.