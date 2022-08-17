AK Parti Sivas milletvekilleri Suşehri'nde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Milletvekilleri Yılmaz, Soluk ve Ekinci, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve partililer tarafından karşılandı.

Daha sonra ilçede yeni hizmete açılan öğretmenevi ve düğün salonunda incelemelerde bulunan milletvekilleri, belediye tarafından hibe yaptırılarak hizmete sunulan mezbaha ve canlı hayvan alım satım pazar alanını gezdi.

Esnafları da ziyaret eden milletvekilleri, talepleri dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını vatandaşlara ileten Ekinci, Serpinti Barajı'nın yapımı ile ilgili çalışmanın kısa sürede sonlandırılacağını ve ihaleye çıkarılacağını dile getirdi.

Sivas'a yapılacak barajların sıralamasında Serpinti Barajı'nın ilk sırada yer aldığını ifade eden Ekinci, müjdeli haberin kısa sürede verileceğini söyledi.

Milletvekilleri Yılmaz, Soluk ve Ekinci, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i de makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.