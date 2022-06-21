AK Parti, Sivas'ta üye sayısını 200 bine çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika
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AK Parti, Sivas'ta üye sayısını 200 bine çıkarmayı hedefliyor

21.06.2022 18:40

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, 2023 seçimleri öncesi çalışmaları hızlandırarak kent genelinde üyelik seferberliği başlattıklarını bildirdi.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, 2023 seçimleri öncesi çalışmaları hızlandırarak kent genelinde üyelik seferberliği başlattıklarını bildirdi.

Aksu, beraberindeki Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ve Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay ile tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki üye kayıt standını ziyaret etti.

Teşkilat mensupları ve partililerin de yoğun ilgi gösterdiği standın önünde basın açıklaması yapan Aksu, son 20 yılda hem Sivas'ta hem de ülke genelinde yapılan hizmetleri kapı kapı dolaşarak vatandaşlara anlatmaya devam ettiklerini belirterek, "Bir yandan da partimize yeni üyeler kazandırmaya devam ediyoruz. AK Parti Sivas İl Başkanlığı olarak bugünden itibaren çalışmalarımızı daha da hızlandırıyor ve yeni üye seferberliğimizi başlatıyoruz." dedi.

Kentte toplamda 115 bin 766 üye sayısına ulaştıklarını kaydeden Aksu, "Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, İl Başkanlığımızın öncülüğünde tüm il ve ilçe kademelerimiz ile ailemizi daha da büyütmek için üye sayımızı 2023'te 200 bine çıkarma hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Bütün Sivaslı hemşerilerimizi, il binamıza ya da kent meydanında bulunan üye kayıt standımıza gelerek yeni üye seferberliği çalışmalarımızda partimize üye olmaya ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti, Sivas'ta üye sayısını 200 bine çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika

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