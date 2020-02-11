AK Parti Siyaset Akademisi Ankara başvuruları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Siyaset Akademisi Ankara başvuruları tamamlandı - Son Dakika

AK Parti Siyaset Akademisi Ankara başvuruları tamamlandı

6 saat önce

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Siyaset Akademisi başvurularının tamamlandığını belirterek, "AK Parti'ye milletimizin teveccühü günbegün artmaya devam ediyor.

AK Parti Siyaset Akademisi Ankara başvuruları tamamlandı, System.String[]

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Siyaset Akademisi başvurularının tamamlandığını belirterek, "AK Parti'ye milletimizin teveccühü günbegün artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008 yılından bu yana devam eden Siyaset Akademisi için bu yılki başvurular tamamlandı. 38 ilde başvuruların açıldığı akademiye Başkentte 845 müracaat yapıldı.

Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bir hamaset partisi değil, söylediklerini yapan bir siyasi parti olduklarını belirterek, "Nasıl ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siyasete gençliğinin ilk yıllarında başlamış ve teşkilatın tüm kademelerinde görev yaparak ilerlemişse gençlerin de kendisini geliştirerek işin mutfağından yetişmesine büyük önem veriyor. Gençlerin ilerlediğini, kademe kademe basamakları tırmandığını görmekten büyük keyif alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de siyasete gençlik kollarında başladığını, Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığını ifade eden Özcan, bu görevlerin kendisi için büyük bir onur olduğunu, bugün de ekibiyle bu sorumluluğun bilinciyle çalıştıklarını ifade etti. Özcan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın büyük bir samimiyetle verdikleri bu mücadele ile AK Parti'ye milletimizin teveccühü de günbegün artmaya devam ediyor. AK Partiyi çökertmek isteyenlerin algı oyunlarına, spekülatif söylentilerine, hain planlarına aldırmadan biz yolumuza devam ediyoruz. AK Parti Siyaset Akademisine olan büyük ilgi de bunun en somut göstergesidir."

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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