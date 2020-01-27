AK Parti Siyaset Akademisi'ne başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Siyaset Akademisi'ne başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

AK Parti Siyaset Akademisi'ne başvuru süresi uzatıldı

16 dakika önce

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'ne başvurular, 31 Ocak saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

AK Parti Siyaset Akademisi'ne başvuru süresi uzatıldı, System.String[]

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'ne başvurular, 31 Ocak saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

AK Parti Ar-Ge Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, katılımcı adayların, siyasetakademisi.akparti.org.tr adresinden ve bulundukları ilin AK Parti İl Başkanlığından, Siyaset Akademisi'ne ilişkin detaylı bilgi alabilecekleri ve başvurularını bu kanallarla yapabilecekleri bildirildi.

Siyaset Akademisi'nin yeni döneminin, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kütahya/Simav, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenleneceği aktarılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Ar-Ge Başkanlığımızca 2008 yılından bu yana 18 dönem gerçekleştirilen ve 19'uncu dönem başvuruları 13 Ocak'ta başlayan Siyaset Akademisi'nin başvuru süresi, vatandaşlarımızın yoğun talepleri nedeniyle 31 Ocak saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır." bilgisine yer verildi.

AK Parti, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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