AK Parti Siyaset Akademisi, tedbirler kapsamında askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Siyaset Akademisi, tedbirler kapsamında askıya alındı - Son Dakika

AK Parti Siyaset Akademisi, tedbirler kapsamında askıya alındı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, koronavirüs tedbirleri kapsamında, AK Parti Siyaset Akademisi'nin tedbiren askıya alındığını bildirdi.

AK Parti Siyaset Akademisi, tedbirler kapsamında askıya alındı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, koronavirüs tedbirleri kapsamında, AK Parti Siyaset Akademisi'nin tedbiren askıya alındığını bildirdi.

Dağ, Twitter hesabından "AR-GE Başkanlığımızca düzenlenmekte olan Siyaset Akademisi 19'uncu dönem eğitim faaliyeti, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle, katılımcılarımızın sağlık ve güvenliği gözetilerek, tedbiren askıya alınmıştır." bilgisini paylaştı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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