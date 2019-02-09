Son Dakika Haberleri: AK Parti Skm Faaliyete Geçti

AK Parti Skm Faaliyete Geçti

13 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) faaliyete geçti.

AK Parti Skm Faaliyete Geçti, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) faaliyete geçti.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini gezen Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Pazaryeri AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini faaliyete geçirdik. Belediye hizmet binamızın alt katında 11 numaralı dükkanda bulunan seçim koordinasyon merkezimizde siz değerli hemşehrilerimizi bekliyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:15 Kaynak: İHA

Yaşam
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