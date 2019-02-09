AK Parti Skm Faaliyete Geçti
13 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) faaliyete geçti.
Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) faaliyete geçti.
AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini gezen Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Pazaryeri AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini faaliyete geçirdik. Belediye hizmet binamızın alt katında 11 numaralı dükkanda bulunan seçim koordinasyon merkezimizde siz değerli hemşehrilerimizi bekliyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:15 Kaynak: İHA
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