AK Parti Skm Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısı Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısı Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.



Gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ilçe belediye başkanları, ilçe ve belde belediye başkan adayları, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, SKM Başkan Ufuk Çakmak, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.



Belediye Başkanı Nihat Can, gerçekleştirilen toplantı hakkında yaptığı değerlendirmede, "AK davamıza gönül vermiş teşkilat mensuplarımızın katılımlarıyla SKM çalışmaları kapsamında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tevazu, samimiyet ve gayret diyerek çıktığımız bu kutlu yolculuğumuz hayırlı ve uğurlu olsun. Hedef 11 diyoruz ve hiç durmadan dinlenmeden 31 Mart gününe kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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