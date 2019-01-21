Son Dakika Haberleri: AK Parti Skm Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Skm Toplantısı Gerçekleştirildi

1 saat önce

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısı Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

AK Parti Skm Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısı Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ilçe belediye başkanları, ilçe ve belde belediye başkan adayları, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, SKM Başkan Ufuk Çakmak, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

Belediye Başkanı Nihat Can, gerçekleştirilen toplantı hakkında yaptığı değerlendirmede, "AK davamıza gönül vermiş teşkilat mensuplarımızın katılımlarıyla SKM çalışmaları kapsamında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tevazu, samimiyet ve gayret diyerek çıktığımız bu kutlu yolculuğumuz hayırlı ve uğurlu olsun. Hedef 11 diyoruz ve hiç durmadan dinlenmeden 31 Mart gününe kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Nihat Can, Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dostça Başlayan Maç Olaylı Bir Şekilde Sona Erdi Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Paranız Çalınabilir

Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 15:07:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Skm Toplantısı Gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]