AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, seçim çalışmalarını çok yoğun bir tempoda sürdürüyor. Kenti karış karış gezen Sezer bir yandan da teşkilatlarla buluşup seçim stratejileri üzerine toplantılar gerçekleştiriyor. Ali Yıldırım Sezer son olarak Şirinköy Mahalle Teşkilatı'nı İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte ziyaret etti. Sezer büyük coşkuyla karşılaştı, vatandaşların heyecanına ortak oldu.

KENETLENEREK YÜRÜYORUZ

Açılışta ilk olarak söz alan Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, "Biz AK Parti olarak büyük bir aileyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz. Şimdi de önümüzde 31 Mart seçimleri var. Adayımız Ali Yıldırım Sezer'in etrafında kenetlenerek yeni bir zafere doğru yürüyoruz. Teşkilatlarımızdaki bu heyecan ve azim beni ziyadesiyle memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

OYUMUZU ARTTIRACAĞIZ

İlçe Başkanının ardından konuşan Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, "Bu soğuk havada evinizde oturmak yerine bizleri dinlemek ve seçim süreciyle ilgili yapacağımız bu toplantıya katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adaylığımızın açıklandığı günden bu yana yoğun ilgi ve teveccühle karşılandık. Bunda siz teşkilatlarımızın payı çok büyük. Hedefimiz sadece seçimi kazanmak değil, oyumuzu arttırarak kazanmak" dedi.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ

Sezer, "Bildiğiniz üzere ana muhalefet partisinin Büyükşehir Belediyesi noktasında adayı bile yok. Biz şuan için seçim beyannamemizi hazırlıyoruz. Bunu kiminle yapıyoruz, Büyükşehir Belediyemizle. İnce eleyip sık dokuyarak sadece yapabileceklerimizi söylüyoruz. Biliyoruz ki arkanızda Büyükşehir Belediyesi, Merkezi Hükümet yoksa çivi bile çakılamaz. Onun içinde AK Parti söz verdiyse o proje gerçekleşir" dedi.