Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok"
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AK Parti Sözcüsü: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok"

29 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (7)

Çelik: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş."

AK Parti Sözcüsü: (50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:20 Kaynak: AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde 50+1'in değişmesi gibi bir konu yok
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