AK Parti Sözcüsü Çelik: "15 Seçimdir Vatandaşımız Bizi Birinci Parti Yaptı, Bu Bir Rekordur."
45 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "15 seçimdir vatandaşımız bizi birinci parti yaptı, bu bir rekordur.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "15 seçimdir vatandaşımız bizi birinci parti yaptı, bu bir rekordur."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:19 Kaynak: AA
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