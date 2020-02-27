AK Parti Sözcüsü Çelik: "30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi. Bu terör devletçiği darmadağın edilmiştir."

Barış Pınarı Harekatı, AK Parti, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük
"Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik: "30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]