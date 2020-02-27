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AK Parti Sözcüsü Çelik: "30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:46 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi. Bu terör devletçiği darmadağın edilmiştir."
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