Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak"

38 dakika önce

AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:18 Kaynak: AA
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