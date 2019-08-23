AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak"
38 dakika önce
AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:18 Kaynak: AA
AK Parti MKYK Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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