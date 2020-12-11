AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB, açıkladığı bu kararla dar bir vizyonla hareket ettiğini gösterdi. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB, açıkladığı bu kararla dar bir vizyonla hareket ettiğini gösterdi.
11.12.2020 16:05
AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB, açıkladığı bu kararla dar bir vizyonla hareket ettiğini gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB, açıkladığı bu kararla dar bir vizyonla hareket ettiğini gösterdi. Kıbrıs Türkü'nün iradesini ve haklarını görmezden gelmiş, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme destek vermekten çok uzak bir yaklaşım ortaya koymuştur." - ANKARA
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