Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik - AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın Sözleri

AK Parti Sözcüsü Çelik - AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın Sözleri

1 saat önce

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik - AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın Sözleri, System.String[]
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (5)

Çelik: " (AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın sözleri) İtiraz sürecinin Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:03 Kaynak: AA

Avrupa, Ömer Çelik, Avrupa Birliği, AK Parti, Güncel
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