AK Parti Sözcüsü Çelik - AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın Sözleri
1 saat önce
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (5)
Çelik: " (AB
Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın sözleri) İtiraz sürecinin Avrupa
'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye
'de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:03 Kaynak: AA
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