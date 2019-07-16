Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) Ortaya koydukları tavrın Ada'daki...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) Ortaya koydukları tavrın Ada'daki...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) Ortaya koydukları tavrın Ada'daki bölünmüşlüğü derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) Ortaya koydukları tavrın Ada'daki bölünmüşlüğü derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bu yaptırımların Türkiye için hiçbir etkisi olmayacaktır."
AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:34 Kaynak: AA
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