Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) 'Fatih' gemimiz, 'Yavuz' gemimiz görev...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) 'Fatih' gemimiz, 'Yavuz' gemimiz görev...

53 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) 'Fatih' gemimiz, 'Yavuz' gemimiz görev yapmaya devam edecek.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) 'Fatih' gemimiz, 'Yavuz' gemimiz görev yapmaya devam edecek. Orada kıta sahanlığımız içerisindeki egemenlik haklarımızı korumaya devam edeceğiz"
AK Parti, Türkiye, Fatih, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:40 Kaynak: AA
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