AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) 'Fatih' gemimiz, 'Yavuz' gemimiz görev...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) 'Fatih' gemimiz, 'Yavuz' gemimiz görev yapmaya devam edecek.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:40 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye
'ye yaptırım kararı) 'Fatih
' gemimiz, 'Yavuz' gemimiz görev yapmaya devam edecek. Orada kıta sahanlığımız içerisindeki egemenlik haklarımızı korumaya devam edeceğiz"
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