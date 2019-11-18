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AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB tarafsız olma vasfını yitirmiştir"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB tarafsız olma vasfını yitirmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:29 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB tarafsız olma vasfını yitirmiştir" - ANKARA
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