Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB tarafsız olma vasfını yitirmiştir"
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'AB tarafsız olma vasfını yitirmiştir' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB tarafsız olma vasfını yitirmiştir"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB tarafsız olma vasfını yitirmiştir"

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB tarafsız olma vasfını yitirmiştir" - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:29 Kaynak: İHA
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