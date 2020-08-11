AK Parti Sözcüsü Çelik: AB, 'Yunan tiyatrosu'na izin vermemelidir - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sismik araştırma faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır. Oruç Reis, ülkemizin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği hudutlar çerçevesinde sismik araştırma faaliyetlerini sürdürecek, kahraman silahlı kuvvetlerimiz gemimize herhangi bir askeri müdahalede bulunulmasına izin vermeyecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'a tepki göstererek, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir" dedi.