Son Dakika Haberleri: Ak parti sözcüsü çelik: abd büyükelçiliğinden bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma...
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Ak parti sözcüsü çelik: abd büyükelçiliğinden bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı beğeniye tepki göstererek, "Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır.

Ak parti sözcüsü çelik: abd büyükelçiliğinden bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma..., System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı beğeniye tepki göstererek, "Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır. ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz. ABD büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  Twıtter hesabından ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı beğeniye ilişkin, "ABD Büyükelçiliği Türkiye'yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. İnsani konularda hassas olunması ise izah gerektirmeyen bir durumdur. Hiçbir büyükelçilik Türkiye'deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamüllere saygı esastır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz. Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır. ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz. ABD büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ve MHP camiasına bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.


ANKARA


Amerika Birleşik Devletleri, Ömer Çelik, AK Parti, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
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