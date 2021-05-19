AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Dışişleri Sözcüsü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanı'mız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alınmasını şiddetle kınayan Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızı antisemitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu, Cumhurbaşkanı'mız hakkında söylenmiş bir yalandır. Cumhurbaşkanı'mız antisemitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Antisemitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır. Netanyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanı'mız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir. ABD Dışişleri, bu açıklamasıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Yahudilere karşı sözler sarf ettiği şeklinde yalan bir beyanda bulunmuştur. Bu tavır ABD'nin İsrail'e verdiği orantısız ve haksız desteğin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçtığını ortaya koymuştur."

Çelik, Filistin'de çocukları ve sivil mazlumları katledenlere duyulan tepkinin her bakımdan haklı ve insanlık gereği olduğuna değindi. Bu noktada susanların kendilerine laf söylemeye hakları olmadığı gibi çarpıtma yapmalarının hadlerine olmadığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın Filistinlileri katledenlere karşı olmasının Musevi karşıtlığı olmadığını izah etme gereği bile duymuyoruz. Ama Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı antisemitizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir. 'Holokost' felaketinin bizim dönemimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve partimizin antisemitizme karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir. Filistinli çocukların katledilmesine 'İsrail'in kendisini savunma' hakkı diyerek destek veren ABD sözcüleri, çatışmayı sonlandırma çabalarından bahsederek Cumhurbaşkanı'mızı kendi görüşlerine katılmaya davet ediyor. Dünyanın vicdanı olan insanlar tüm ülkelerin başkentlerinde Cumhurbaşkanı'mızın görüşleriyle aynı şekilde İsrail zulmünü protesto ediyor. Cumhurbaşkanı'mızı eleştirenlerin asıl kendi görüşlerinden vazgeçmeleri gerekiyor. ABD Dışişlerini, Cumhurbaşkanı'mızın görüşlerini dikkatle dinlemeye davet ediyoruz. Bu açıklamayı yapanlar, Cumhurbaşkanı'mızı dikkatle dinlerse adalet ve barış için adım atmış olacaklardır."