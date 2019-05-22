Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Abd-İran İlişkileri) Bölge, Kapasitesinin Çok Üstünde Bir Gerginlikle...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Abd-İran İlişkileri) Bölge, Kapasitesinin Çok Üstünde Bir Gerginlikle...

11 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD-İran ilişkileri) Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD-İran ilişkileri) Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:40 Kaynak: AA
İran, AK Parti, Politika
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