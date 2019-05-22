AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Abd-İran İlişkileri) Bölge, Kapasitesinin Çok Üstünde Bir Gerginlikle...
11 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD-İran ilişkileri) Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD-İran ilişkileri) Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:40 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, Google'dan Reklam İçin İsmini Satın Alan Binali Yıldırım'a Yanıt Verdi
Mazbata Online Oyununun Üçüncüsü Çıktı! Ali İhsan Yavuz Karakteri Açıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik, "MİT Başkanı Esad ile Görüştü mü?" Sorusuna Yanıt Verdi
Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok