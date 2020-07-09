AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin attığı son adım çözümsüzlüğe destek verecektir" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin attığı son adım çözümsüzlüğe destek verecektir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır" dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimsenin fayda görmeyeceğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimini IMET programına dahil etmesini eleştirdi. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ada'daki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır. Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye'yi ve KKTC'yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır. Cumhurbaşkanımız, AK Partimizin iktidara geldiği ilk günlerden itibaren muhataplarına Ada'da çözüm konusunda her zaman 'bir adım önde olacağız' dedi. Yunan ve Rum tarafının hukuksuz davranışları ise sürekli çözümsüzlük üretti. Cumhurbaşkanımıza çözüm konusunda Bürgenstock Zirvesi'nden beri muhatapları tarafından verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu çifte standart Yunan ve Rum tarafının çözümsüzlük yanlısı politikalarını teşvik etti. ABD'nin attığı bu son adım çözüme değil çözümsüzlüğe destek verecektir. KKTC Ada'da hukuk ve hakkaniyet temelli hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaktır. Türkiye bu hak ve menfaatlerin güçlü garantisidir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:32 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'ABD'nin attığı son adım çözümsüzlüğe destek verecektir' - Son Dakika
Son Dakika 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu