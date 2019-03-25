Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Bu Kararı Bir Kere Daha Yanlış Bulduğumuzu...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Bu Kararı Bir Kere Daha Yanlış Bulduğumuzu...

33 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu kararı bir kere daha yanlış bulduğumuzu ve kararlılığımızı herkese duyurmak istiyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu kararı bir kere daha yanlış bulduğumuzu ve kararlılığımızı herkese duyurmak istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:10 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, AK Parti, Politika
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