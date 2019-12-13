Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'ABD Senatosu'nun Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Senatosu'nun Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Senatosu'nun Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:24 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Senatosu'nun Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz"
Son Dakika Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün, Davutoğlu'nun partisinde! Mesut Özil'in ismi takıma verildi! Davutoğlu, yeni partisini AK Parti'nin temel ilkelerinin okunduğu salonda ilan etti