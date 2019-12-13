AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Senatosu'nun Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'ABD Senatosu'nun Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Senatosu'nun Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Senatosu'nun Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Senatosu'nun Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz"

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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