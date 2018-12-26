AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Yıl Başından Sonra Türkiye...
56 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yıl başından sonra Türkiye geleceğini açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
'un yıl başından sonra Türkiye
geleceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:56 Kaynak: AA
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