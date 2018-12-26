Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Yıl Başından Sonra Türkiye...

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Yıl Başından Sonra Türkiye...

56 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yıl başından sonra Türkiye geleceğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Yıl Başından Sonra Türkiye..., System.String[]
AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yıl başından sonra Türkiye geleceğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:56 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, John Bolton, Politika
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