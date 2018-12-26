Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Yıl Başından Sonra Türkiye...

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Yıl Başından Sonra Türkiye...

9 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:12 Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, Güncel
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